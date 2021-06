La bissolatina Elena Sali medaglia d'oro alla Coppa del Mondo

CREMONA - La bissolatina Elena Sali ha debuttato sulla barca azzurra del quattro di coppia pesi leggeri conquistando la medaglia d’oro alla Coppa del Mondo di canottaggio in corso a Sabaudia. Un esordio promettente per Sali che nelle ultime competizioni si era misurata spesso contro avversarie di età superiore per arrivare a questo appuntamento internazionale con più esperienza alle spalle. Nella giornata odierna sono scese in acqua per la finale tutte le specialità non olimpiche e Sali ha conquistato l’oro contro l’Olanda. Un primo passo nell’ambiente azzurro decisamente convincente.

Nella giornata di domenica a Sabaudia scenderanno in acqua per le finali le barche olimpiche che vedranno ai nastri di partenza altri due cremonesi: Giacomo Gentili ed Alessandra Montesano a bordo del quattro di coppia maschile e femminile.