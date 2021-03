Vanoli-VL Pesaro (diretta ore 18)

CREMONA (7 marzo 2021) - Prendersi un’altra rivincita e staccare le dirette rivali per la salvezza. La Vanoli oggi avrà un’altra bella occasione nella sfida interna contro Pesaro. Rivincita perché all’andata era arrivata una sconfitta bruciante dopo un supplementare con Cremona autrice di una prestazione generosissima senza i due Williams. Una gara solida che Cremona avrebbe senz’altro meritato di vincere per quanto dimostrato nei 45 minuti. Ma proprio per questo quella di oggi potrebbe essere una grande occasione per togliersi una soddisfazione e soprattutto continuare la marcia verso la zona salvezza. L’appuntamento è per oggi alle 18, con la speranza di poter proseguire al meglio un ciclo decisivo che andrà avanti la prossima settimana con la trasferta di Cantù e quella successiva con Treviso ancora al PalaRadi. In queste prossime tre gare passerà molto della salvezza dei biancoblù.

