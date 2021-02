La E'più Casalmaggiore travolge Perugia

PRIMO SET 18-25; SECONDO SET (21-25); TERZO SET (17-25)

PERUGIA (3 febbraio 2021) - La Èpiù Casalmaggiore a Perugia doveva vincere e ha vinto con un secco 3 a 0. Al PalaBarton, nel recupero della seconda di ritorno rinviata da dicembre causa Covid, le rosa di Casalmaggiore non hanno dato scampo alla Bartoccini Fortinfissi Perugia, formazione che naviga pericolosamente in penultima posizione senza spiegazioni apparenti dato che guida tecnica ed organico sono di primo livello. L’approdo in panchina del ct Davide Mazzanti, non ha prodotto il cambio di rotta preventivato dato che Carcaces e socie non sono mai riuscite ad affrancarsi dai bassi fondi della graduatoria. Anche grazie alla buona giornata di Rosamaria Montibeller, autrice di 21 punti e di Dayana Kosareva (13 punti), le ragazze di coach Parisi hanno dominato il match, sempre avanti nel punteggio e sempre concentrate per non concedere alcuna chance di rientro alle umbre.

