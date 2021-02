La Cremonese spreca l'impossibile: 1-1 stretto a Cittadella

CITTADELLA (Padova 31 gennaio 2021) - La Cremonese spreca l'impossibile ed esce dal Tombolato con un pareggio decisamente stretto. La squadra di Pecchia passa subito in vantaggio con Gaetano e sfiora a più riprese il raddoppio. Cittadella pericoloso nel finale di primo tempo e in avvio di ripresa, ma i grigiorossi riprendono a martellare e costruiscono numerose opportunità. Alcune fallite, in altre circostanze è Kastrati a tenere a galla i ragazzi di Venturato. Si arriva nei minuti finali, quando Donnarumma pesca il jolly dalla distanza e batte Carnesecchi. Un pareggio che serve poco a entrambe: il Cittadella non aggancia il secondo posto e la Cremonese - nonostante l'ottima prestazione che conferma il percorso di crescita - non approfitta degli altri risultati per staccarsi dalla zona calda della classifica.

La partita

Finisce 1-1

93' occasione Cremonese: tiro di Pinato alto

92' espulso Ogunseye (Cittadella) per proteste

90' tre minuti di recupero

89' ammonito Pinato (Cremonese)

88' GOL DEL CITTADELLA - Donnarumma controlla il pallone respinto dalla difesa, gran sinistro da lontano che si infila nell'angolino dove Carnesecchi non riesce ad arrivare

83' ammonito Valeri (Cremonese)

82' sul ribaltamento di fronte il Cittadella vicino al pareggio con un diagonale sul fondo di Baldini

82' occasione Cremonese: Ciofani sfiora il palo

77' cambio Cittadella: Baldini per D'Urso

77' cambio Cittadella: Tsadjout per Proia

76' cambio Cremonese: Pinato per Valzania

75' scontro tra Kastrati e Valzania con il portiere che chiude coraggiosamente sul giocatore della Cremonese

69' occasione Cremonese: subito occasione per Colombo che resiste a una carica e prova a superare Kastrati con un colpo sotto, bravo il portiere a non farsi scavalcare

66' cambio Cremonese: Colombo per Strizzolo

66' cambio Cremonese: Gustafson per Bartolomei

65' cambio Cittadella: Iori per Branca

65' cambio Cittadella: Gargiulo per Tavernelli

65' cambio Cittadella: Rosafio per Pavan

61' ammonito Bartolomei (Cremonese)

59' insite la Cremonese che va vicinissima al raddoppio: girata di Ciofani respinta da Kastrati, Strizzolo si avventa sul pallone ma non riesce a ribadire in rete trovando una nuova opposizione del portiere

58' occasione Cremonese: subito Ciofani di testa per Strizzolo, tiro al volo e vola Kastrati a deviare in angolo

58' cambio Cremonese: Ciofani per Gaetano

50' altra clamorosa occasione per la Cremonese e altro errore di Strizzolo che, messo davanti al portiere da Valzania, manca la porta con Kastrati in uscita di sperata

47' inizia forte il Cittadella con due angoli in due minuti: sul secondo colpo di testa debole di Perticone che non crea problemi a Carnesecchi

Secondo tempo

46' cambio Cremonese: Baez per Celar

Fine primo tempo. Un'ottima Cremonese nei primi 45 minuti e meritatamente in vantaggio dopo aver sfiorato più volte anche il gol del raddoppio. Il Cittadella è stato pericoloso nel finale quando è andato vicino al pareggio. Partita molto bella e giocata su ritmi alti.

40' doppia occasione, clamorosa, per il Cittadella con Perticone (grande parata di Carnesecchi) e Proia (sul prosieguo dell'azione) che sfiorano il pareggio

32' la Cremonese attacca ancora: altra sponda di Strizzolo di testa per Celar che calcia altissimo

27 ammonito Tavernelli (Cittadella)

27' nuovo attacco della Cremonese: cross morbido di Valeri, palla respinta dalla difesa, Bartolomei ci prova di controbalzo ma è solo esterno della rete

22' Cremonese a un passo dal raddoppio. Gran botta di Celar dalla lunga distanza, il pallone deviato da un difensore si impenna e finisce di un soffio sopra la traversa a portiere battuto

19' la partita è molto vivace e bella da vedere. Il Cittadella non si è per nulla arreso, ma la Cremonese sta giocando bene e continua ad attaccare

13' anche il Cittadella va vicino al gol: palla vagante in area sugli sviluppi del corner, Tavernelli e il portiere Carnesecchi vanno alla caccia del pallone, nessuno lo trova prima che Valeri riesca a liberare l'area

8' occasione monumentale per la Cremonese. Bravissimo Valzania che ruba palla a un avversario e si invola verso la porta del Cittadella, palla sulla corsa di Strizzolo che calcia in diagonale e Kastrati gli chiude la strada deviando in angolo

3' GOL DELLA CREMONESE - Gran gol di Gaetano . Sponda di testa di Strizzolo con il pallone all'indietro per Gaetano che si aggiusta il pallone col destro e fulmina Kastrati con un sinistro preciso e potente fdal limite dell'area

LA CLASSIFICA - Empoli p.41 Monza 35 Chievo 35 Spal 34 Salernitana 34 Cittadella 34 Lecce 31 Venezia 29 Pordenone 29 Frosinone 27 Pisa 26 Vicenza 22 Brescia 21 Cosenza 20 Cremonese 20 Reggina 18 Reggiana 18 Ascoli 17 Entella 17 Pescara 16

IL TABELLINO

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Frare, Perticone, Donnarumma; Proia (77' Tsadjout), Pavan (65' Rosafio), Branca (65' Iori); D’Urso 877' Baldini); Tavernelli (65' Gargiulo), Ogunseye. A disposizione: Maniero, Benedetti, Iori, Adorni, Camigliano, Rosafio, Tsadjout, Gargiulo, Ghiringhelli, Mastrantonio, Baldini. All. Venturato.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Bartolomei (66' Gustafson), Castagnetti; Valzania (76' Pinato), Gaetano (58' Ciofani), Celar (46' Baez); Strizzolo (66' Colombo). A disposizione: Volpe, Alfonso, Coccolo, Gustafson, Nardi, Pinato, Ghisolfi, Baez, Colombo, Ciofani. All. Pecchia.

Arbitro: Maggioni di Lecco (assistenti Yoshikawa di Roma 1 e Nuzzi di Valdarno, quarto uomo Amabile di Vicenza).

Reti: 3' Gaetano, 88' Donnarumma.

Note -Espulso al 92' Ogunseye (Cittadella) per proteste. Ammoniti Tavernelli, Venturato (allenatore Cittadella), Bartolomei, Valeri e Pinato

Le formazioni ufficiali