Le pantere stendono il Bisonte

CREMONA (29 gennaio 2021) - La Èpiù Casalmaggiore ha steso Il Bisonte Firenze con un secco 3-0 (25-18; 29-27; 25-21). Casalmaggiore ha azzannato da subito la partita mettendo in mostra la miglior ricezione di questo scorcio di stagione. Primo set in scioltezza, poi lotta punto a punto per portare a casa anche il secondo parziale. L’apoteosi è arrivata nel terzo set, con l’inerzia passata di mano, le rosa irriconoscibili ed un 11-17 che è sembrato a tutti riaprire i giochi. E che invece li ha chiusi a doppia mandata, dopo che le ragazze di coach Parisi hanno ribaltato la situazione sigillando il match con uno strepitoso 25-21. Mercoledì si va a Perugia, col nono posto in tasca e tante consapevolezze in più da confermare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO