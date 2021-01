E'più Casalmaggiore, con Monza ennesima beffa: Vbc in palla ma resta a secco

MONZA (23 gennaio 2021) - L’espressione che riassume meglio le ultime partite della E’più Casalmaggiore è “peccato”, nelle sue varie accezioni. Da un lato come esclamazione che denota rammarico, perchè anche oggi, di fronte ad una formazione quotata come Monza, le ragazze di coach Parisi han dimostrato per larghi tratti di poter dire la propria facendo per l’ennesima volta la bocca sui primi punti del 2021, finendo invece, ancora una volta, a digiuno (3-1: 25-23, 24-26, 25-23, 25-13); ma peccato anche come violazione di ordine morale perchè non si possono sempre giustificare amnesie e dettagli che, messi a sistema, costano punti, set, vittorie e, si spera, non altro. Perchè si sa, di peccato in peccato si finisce all’inferno. Contro una Saugella priva di Orro, con Davyskiba in sestetto in virtù di Orthmann o Meijners, Casalmaggiore, ancora una volta, ha fatto e disfatto, incapace di sfruttare due set da Re Mida di Bajema e di capitalizzare le situazioni che le avrebbero permesso di indirizzare diversamente il match.