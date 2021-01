Cremonese, colpo (2-0) a Pescara: esordio vincente di Pecchia

PESCARA (17 gennaio 2021) - Grazie ad un secondo tempo molto concreto, la Cremonese espugna 2-0 il campo di Pescara. Punti pesanti in chiave salvezza, esordio vincente in panchina per Fabio Pecchia: le reti sono arrivate entrambe al culmine di ottime azioni, la prima segnata da Ciofani su assist di Valeri e la seconda a causa di una sfortunata deviazione di Jaroszynski su cross di Zortea.

Finisce 2-0 per la Cremonese

90' quattro minuti di recupero

88' cambio Cremonese: Gustafson per Bartolomei

80' bella azione della Cremonese sull'asse Ciofani Nardi con il tiro di quest'ultimo che termina sull'esterno della rete

77' ci prova il Pescara con Ceter, servito da Omeonga, che trova pronto Carnesecchi

75' gol annullato alla Cremonese a Gaetano per fuorigioco

73' cambio Pescara: Machin per Busellato

73' cambio Cremonese: Nardi per Celar

68' ancora Cremonese pericolosa con Fiorillo ottimo su Celar

67' ammonito Gaetano

67' ammonito Jaroszynski

66' GOL DELLA CREMONESE - Zortea, servito da una scucchiaiata di Valzania, mette in mezzo il pallone e trova la deviazione sfortunata di Jaroszynski

- Zortea, servito da una scucchiaiata di Valzania, mette in mezzo il pallone e trova la 64' cambio Pescara: Fernandes per Maistro

64' cambio Pescara: Crecco per Masciangelo

61' GOL DELLA CREMONESE - Grande azione di Valeri che entra in area, guadagna il fondo e mette il pallone all'indietro per Ciofani che trova la deviazione vincente da distanza ravvicinata

- Grande azione di Valeri che entra in area, guadagna il fondo e mette il pallone all'indietro per che trova la deviazione vincente da distanza ravvicinata 57' cambio Pescara: Vokic per Galano

56' cambio Cremonese: Gaetano per Pinato

53' grande occasione per la Cremonese: splendido tiro di Valeri da fuori area con il pallone che sibila vicino al palo a portiere battuto

48' tripla occasione per la Cremonese: botta di Celar da fuori, Fiorillo non trattiene; sul pallone arriva Valeri che trova la nuova respinta del portiere; la palla resta lì e ci prova Ciofani di tacco ma la sfera viene ancora respinta

Secondo tempo

46' cambio Cremonese: Ciofani per Strizzolo

Fine primo tempo

45' un minuto di recupero

38' vibranti proteste del Pescara per un intervento di Castagnetti su Ceter: il contatto sembra esserci, ma l'arbitro lascia proseguire

31' occasione per la Cremonese con un gran tiro di Valzania dalla lunga distanza che non passa lontano dall'incrocio

26' punizione della Cremonese dal vertice sinistro dell'area: calcia alto Bartolomei

23' nessuna occasione negli ultimi minuti: squadre molto bloccate

12' opportunità per la Cremonese con Strizzolo che cerca di beffare Fiorillo su una palla che lo stesso portiere non era riuscito a trattenere

4' occasione per il Pescara: Galano va al tiro da dentro l'area sugli sviluppi di una rimessa laterale, conclusione da ottima posizione, palla fuori di poco e brivido per Carnesecchi

2' la Cremonese inizia bene con una bella azione che porta al tiro Celar, conclusione respinta

Fischio d'inizio

IL TABELLINO

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Guth, Valdifiori, Jaroszynski; Omeonga, Busellato (76' Machin), Memushaj, Maistro (64' Fernandes), Masciangelo (64' Crecco); Galano (57' Vokic), Ceter. A disposizione: Alastra, Radaelli, Nzita, Longobardi, Fernandes, Diambo, Crecco, Machin, Bocic, Arlotti, Capone, Vokic, Blanuta.

All. Breda.

Cremonese (4-3-3): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Valzania, Castagnetti, Bartolomei (88' Gustafson); Pinato (56ì Gaetano), Strizzolo (46' Ciofani), Celar (73' Nardi). A disposizione: Alfonso, Volpe, Bia, Gaetano, Ghisolfi, Girelli, Gustafson, Nardi, Ciofani. All. Pecchia.

Reti: 61' Ciofani, 66' (aut.) Jaroszynski.

Arbitro: La Penna di Roma 1 (assistenti Saccenti di Modena e Moro di Schio., quarto uomo Rapuano di Rimini).

Note - Ammoniti Jaroszynski, Gaetano.

