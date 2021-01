Il servizio di Novara mette in croce Casalmaggiore, E'più ko 3-1

CREMONA (5 gennaio 2021) - Sconfitta casalinga per la Èpiù Casalmaggiore nel primo match del 2021. La Igor Novara si impone 3-1 al PalaRadi in quella che è stata, negli anni passati, una sfida che ha infiammato i palazzetti. Rammarico per le ragazze di Parisi che erano quasi riuscite a riacciuffare per i capelli un match che, sul 2-0, sembrava ormai perduto. Le rosa sono andate in grave difficoltà sul servizio piemontese, ma Casalmaggiore ha dimostrato di saper andare anche oltre i propri limiti e avrebbe meritato qualcosa in più.

VBC CASALMAGGIORE 1

IGOR NOVARA 3

(19-25, 12-25, 25-22, 25-27)



Quarto set 25-27

25-27 set match a Novara

24-23 Casalmaggiore

15-12 time out Casalmaggiore

14-9 Casalmaggiore tiene a distanza Novara

2-1 Casalmaggiore con una monumentale Montibeller

Terzo set 25-22

25-22 Casalmaggiore vince il terzo set

21-18 time out Novara

12-9 Casalmaggiore

5-2 E'più, time out Novara

Secondo set 12-25

12-25 anche il secondo set a Novara

10-14 Casalmaggiore era tornata a -1 ma, centrali a parte, l'attacco fatica

0-3 due aces Novara e time out Casalmaggiore

Primo set 19-25

Da 19-19 a 19-25 con battuta Hancock: primo set a Novara

Da 19-19 a 19-25 con battuta Hancock: primo set a Novara 19-20 sempre Novara avanti un punto

13-14 quattro aces di Novara

12-11 tre aces dell'ex Bosetti

11-7 time out Novara

8-5 E'più, molto bene la battuta tattica e la gestione del colpo in attacco

Starting six

Vbc E'più Casalmaggiore: Studi, Kosareva, Bajema, Marinho, Melandri, Montibeller.

Igor Novara: Hancock, Bonifacio, Smarzek, Chirichella, Bosetti.