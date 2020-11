Il Bisonte Firenze - Vbc Casalmaggiore diretta ore 19

CASALMAGGIORE (14 novembre 2020) - Sarà un aperitivo toscano quello di oggi per la Vbc Casalmaggiore che alle 19 scenderà in campo per affrontare Il Bisonte Firenze nella penultima giornata del girone d’andata, recuperi a parte. Per capire se sarà un buffet all you can eat o un drink dal costo salato e senza stuzzichini, servirà decifrare quale delle Èpiù viste fin qui andrà in campo stasera al Mandela Forum. Quella nervosa e frenata che ha incassato le sconfitte con Scandicci, Chieri e Novara e maturato una vittoria decisamente rivedibile con Brescia ha poche possibilità di successo anche oggi, quella spigliata ed aggressiva che ha superato Bergamo e Perugia e peccato solo di ingenuità nel match con Monza, al contrario, può far man bassa di stuzzichini al buffet fiorentino.

