Igor Novara - E'più Casalmaggiore diretta ore 20.30

CASALMAGGIORE (28 ottobre 2020) - L’operazione riscatto della Èpiù Casalmaggiore parte stasera dal palaIgor di Novara dove le ragazze di coach Carlo Parisi affronteranno le padrone di casa dell’Igor Gorgonzola in quella che, specie dopo la finale scudetto vinta dalle rosa, è stata, una classica accesa della pallavolo nazionale. Ora se per la società di via Baslenga i fasti del passato sembrano lontani, per le piemontesi l’ambizione resta quella di essere le antagoniste principali di Conegliano per la corsa al tricolore ed ai trofei che saranno assegnati in questa stagione. L’obiettivo di questa Èpiù, invece, pare esser l’accesso all’Europa, ma per mantener fede all’adagio di inizio stagione serve invertire bruscamente la rotta già a partire da stasera perché il tempo per rimediare ai punti persi non è tanto come può sembrare e serve iniziare a macinar qualche punto anche con le nobili per rimettersi in carreggiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO