E'più Casalmaggiore, nuova ordinanza: stop alla prevendita

CREMONA (17 ottobre 2020) - Vengono sospese le prenotazioni dei biglietti online e le richieste via mail di posti a sedere al PalaRadi. La nuova Ordinanza Regionale emessa ieri sera - che annulla quella di 24 prima - prevede che solo 200 spettatori possano esser presenti nei Palasport lombardi e italiani e pertanto la VBC si adegua ridefinendo i criteri di accesso al PalaRadi di Cremona per la partita di domenica 18 ottobre alle ore 17 contro Chieri. Quindi stop alle prevendite e alle vendite di biglietti e l'accesso alla partita sarà garantito solo per gli Sponsor e gli Abbonati, oltre al personale incaricato di servizi interni al Palazzetto, come da disposizioni di Lega Volley.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO