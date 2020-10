E'più Casalmaggiore, ingaggiata Ananda Cristina Marinho

CASALMAGGIORE (8 ottobre 2020) - La Vbc E' più Casalmaggiore ha ufficializzato l'ingaggio di Ananda Cristina Marinho. Nata a San Paolo in Brasile il 2 maggio 1989, Marinho viene da un passato in maglia Praia Clube dove è stata proprio vice-Lloyd nella stessa stagione in cui l'opposto rosa Rosamaria Montibeller era il braccio armato della squadra brasiliana. Tre scudetti appesi sul petto e una supercoppa brasiliana per la palleggiatrice di origine trevigiana con doppio passaporto (cittadinanza italiana ma nazionalità sportiva brasiliana) che già da tempo era stata visionata dalla società di strada Baslenga e che finalmente, dopo essersi allenata per un breve periodo in Romania, è approdata in terra casalasca a fine della settimana scorsa.

"Sono molto felice di essere qui - dice Marinho - non vedevo l'ora di iniziare gli allenamenti con le mie nuove compagne e con lo staff di coach Parisi. Sono qui per dare il meglio di me per la squadra, insieme faremo davvero belle cose, ne sono convinta".

