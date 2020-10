Zanetti Bergamo - E'più Casalmaggiore diretta ore 17

CASALMAGGIORE (4 ottobre 2020) - Difficile credere che alla terza giornata si possa già parlare di momento verità ma è chiaro che lo zero in classifica con cui la E'più Casalmaggiore si presenta oggi al PalaAgnelli di Bergamo non è il ruolino di marcia che si aspettava di avere la società di Via Baslenga dopo le prime due giornate. Uscire dall'impianto orobico oggi senza i tre punti delineerebbe la peggior partenza in A1 della storia di Casalmaggiore, ma, badando al sodo, è chiaro che ci si accontenterebbe della vittoria, senza scomodare la storia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO