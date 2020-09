Lloyd saluta la E'più Casalmaggiore e torna in Usa

BERGAMO (15 settembre 2020) Carli Lloyd saluta la E'più Casalmaggiore ed il campionato italiano e tornerà negli Stati Uniti per trascorrere la gravidanza con la famiglia ed il compagno Riley. "Ho pensato molto a questa scelta ma due giorni fa mi sono decisa. Tornerò negli Stati Uniti perchè, data anche la situazione, mi sento più tranquilla a fianco della mia famiglia e del mio compagno. Devo ringraziare la società e tutta la Lega per il sostegno che mi hanno dimostrato e per l'affetto che ancora avverto. Pensavo di poter continuare, ho letto storie meravigliose di mamme che han giocato ma ho anche sentito i danni che possono essere provocati e non voglio correre il rischio. Credo la mia storia con il volley non finisca qui, spero di poter tornare presto a tornare in questa fantastica Lega". L'alzatrice americana è intervenuta su invito del presidente della Legavolley Femminile Mauro Fabris che, per l'occasione, ha anche omaggiato Lloyd da parte della Lega.