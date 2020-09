Dilettanti, partite a porte chiuse fino al prossimo 7 ottobre

CREMONA (11 settembre 2020) - Adesso è ufficiale: tutte le partite di calcio dilettantistico in calendario in provincia di Cremona dovranno essere disputate a porte chiuse fino al prossimo 7 ottobre.

La direttiva arriva direttamente dalla Delegazione Provinciale della Lnd, a poche ore dalla diffida della Questura di Cremona che aveva vietato l’accesso di pubblico per il derby cremasco Luisiana-Offanenghese (in calendario sabato 12 settembre alle 20.30). Un divieto che si estende quindi a tutti i club del territorio in riferimento alle gare ufficiali di Coppa Italia, di Coppa Lombardia e anche di campionato in calendario nel prossimo mese.

"A seguito indicazioni fornite dalla Questura di Cremona circa lo svolgimento delle gare si precisa che in applicazione del DPCM del 07/09/2020 le stesse dovranno essere disputate a porte chiuse senza la presenza di pubblico", si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Figc di Cremona, firmata dal delegato Andrea Denicoli. "Tale prescrizione è valida con decorrenza immediata e sino al 7 ottobre 2020 salvo diverse indicazioni e/o proroghe. Si invitano le Società ad attenersi scrupolosamente alla disposizione della Questura onde evitare spiacevoli conseguenze".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO