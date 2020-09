Ottima Vanoli per tre tempi, poi il crollo con Reggio (71-78)

CREMONA (7 settembre 2020) - Dopo i primi tre quarti di gara comandati con grande personalità, la Vanoli va in confusione e perde la bussola nella gara di ritorno di Supercoppa giocata a Bologna contro la Unahotels Reggio Emilia. Coach Galbiati non ha potuto schierare Poeta, la cui esperienza sarebbe stata davvero preziosa in una gara dove ha esordito Hommes e dove però la formazione biancoblu ha avuto poco o niente da Cournooh e Mian. Dal più 11 di fine terzo quarto, la Vanoli si è praticamente arresa, subendo negli ultimi 10 minuti un parziale di 30-12 che ha deciso la contesa.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – VANOLI CREMONA 78-71 (18-26; 37-40; 48-59)

UNAHOTELS: Bostic 22, Candi 11, Baldi Rossi, Porfilio ne, Taylor 20, Giannini 3, Cham 11, Besozzi ne, Bonacini, Diouf 4, Blums 5, Kyzlink 2. Allenatore: Martino.

VANOLI: Feraboli ne, TJ. Williams 19, Trunic 2, Gallo ne, J. WIlliams 11, Poeta ne, Mian, Lee 10, Cournooh 3, Palmi 11, Hommes 15, Donda. Allenatore: Galbiati.

Arbitri: Baldini, Di Francesco, Galasso.

Spettatori: 353.

PRIMO QUARTO - 1' 0-2 TJ Williams, 2' 2-2 Kyzlink, 2-5 2+1 J. Williams, 3' 4-5 liberi Bostic, 4-8 tripla TJ Williams, 4' 7-10 tripla Taylor, 7-12 liberi TJ Williams, 7-14 TJ Williams, 11-14 3+1 Bostic, 5' 11-17 tripla Cournooh, 13-17 liberi Bostic, 13-19 Hommes, 7' 13-22 tripla Hommes, 8' 15-22 Bostic, 15-24 liberi Palmi, 15-26 Palmi, 10' 18-26 tripla Giannini.

SECONDO QUARTO - 11' 18-28 Palmi, 18-29 libero TJ Williams, 12' 20-29 Taylor, 23-29 tripla Candi, 23-31 Lee, 13' 23-33 liberi Palmi, 14' 25-33 Cham, 25-36 tripla J. Williams, 27-36 Cham, 15' 27-38 Lee, 30-38 tripla Taylor, 16' 33-38 tripla Taylor, 18' 33-40 Lee, 35-40 liberi Taylor, 20' 37-40 Diouf.

TERZO QUARTO - 21' 37-43 tripla Hommes, 22' 37-45 TJ Williams, 23' 37-47 TJ Williams, 39-48 Bostic, 39-51 tre liberi Hommes, 25' 42-51 tripla Bostic, 45-51 2+1 Cham, 26' 45-54 tripla Palmi, 46-54 libero Bostic, 46-56 Trunic, 48-56 Cham, 30' 48-59 tripla J. Williams.

ULTIMO QUARTO - 31' 50-59 Blums, 32' 53-50 tripla Blums, 56-59 tripla Candi, 33' 58-59 liberi Diouf, 58-61 liberi Lee, 34' 58-64 tripla Hommes, 35' 60-64 liberi Candi, 63-64 tripla Bostic, 36' 64-64 libero Candi, 64-65 libero TJ Williams, 64-67 Lee, 66-67 liberi Taylor, 69-67 tripla Taylor, 69-70 tripla TJ Williams, 39' 72-70 tripla Bostic, 40' 72-71 libero TJ Williams, 74-71 liberi Taylor, 76-71 liberi Candi, 78-71 liberi Cham.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO