Montesano, argento agli Europei Under 23

DUISBURG (Germania, 6 settembre 2020) - Alessandra Montesano ha strappato un argento ai campionati Europei Under 23 di canottaggio in corso a Duisburg in Germania. Nel doppio con Clara Guerra, l’atleta casalasca in forza alle Fiamme Gialle ma cresciuta nell’Eridanea ha chiuso dietro la Romania (Nicoleta-Ancuta Bodnar, Simona Geanina Radis) partita a razzo e sempre davanti dall’inizio alla fine della gara.

