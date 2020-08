Vanoli, ecco il calendario della stagione. Esordio a Trieste

BOLOGNA (20 agosto 2020) - La Lega Basket Serie A ha comunica il calendario completo della regular season della LBA Serie A 2020-21 che vedrà al via 16 squadre. In allegato il calendario completo.

Per la Vanoli confermato l'esordio sul campo dell'Allianz Trieste il 27 settembre, mentre la domenica successiva la squadra di coach Paolo Galbiati ospiterà al PalaRadi l'Umana Venezia. Terza giornata a Bologna contro la Virtus Segafredo, mentre domenica 18 ottobre andrà in scena tra le mura amiche il primo derby lombardo con l'Openjobmetis Varese di Attilio Caja e degli ex Michele Ruzzier e Niccolò Devico. Nella prossimità del Natale, la Vanoli giocherà il 20 dicembre in casa della Fortitudo Bologna, mentre il 27 dicembre ospiterà l'Happy Casa Brindisi. Il campionato si chiuderà il 2 maggio con la sfida interna alla corazzata Armani Milano.

Nella serata di mercoledì 19 agosto sul sito della LBA nella sezione dedicata ai club il calendario è stato, per un breve periodo, visibile. Gli uffici della LBA avevano anticipato il calendario alla società che gestisce il sito perché provvedesse, nei tempi tecnici necessari, alla sua impaginazione e al successivo inserimento nelle varie sezioni del sito, a partire dalle pagine dedicate ai singoli team, senza pubblicarlo sino all’orario previsto per sua diffusione, giovedì 20 alle ore 12: un errore ne ha causato l' anticipata pubblicazione.

“E’ tanta la voglia di basket da parte di tutti che persino il calendario ha voluto bruciare le tappe e “spoilerare” se’ stesso ! "– afferma il Presidente della LBA Umberto Gandini che aggiunge: “Ripartiamo con tanto entusiasmo, grazie soprattutto agli sforzi di tutti i club che ci promettono uno spettacolo di grande livello, in grado di rispondere alle attese degli appassionati, seppure tra le molteplici difficoltà create da una emergenza sanitaria con cui dobbiamo ancora convivere”.

Il primo turno si disputerà domenica 27 settembre: spicca la sfida tra Umana Reyer Venezia e Happy Casa Brindisi, che ha assegnato l’ultimo trofeo della scorsa stagione, la Coppa Italia.

Nel week end precedente, venerdì 18 e domenica 20 settembre, è invece in programma alla Virtus Segafredo Arena di Bologna la Final Four che assegnerà la Supercoppa del Cinquantenario LBA tra le prime classificate dei 4 gironi eliminatori.

Il girone di andata che qualificherà le prime 8 formazioni alla Final Eight di Coppa Italia, in programma da giovedì 11 a domenica 14 febbraio 2021, si concluderà domenica 10 gennaio mentre la stagione regolare terminerà domenica 2 maggio.

Previsto un turno infrasettimanale mercoledì 14 aprile.

I PLAYOFF: Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare. Le date verranno ufficializzate in base alla partecipazione o meno di squadre italiane alle fasi finali delle competizioni europee per club.

