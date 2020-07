La prossima serie B scatterà il 26 settembre

ROMA (30 luglio 2020) - Assemblea di Lega Serie B collegata in videoconferenza, tutte le società presenti. Stabilite le date di inizio e fine della prossima stagione sportiva su cui il presidente Balata è intervenuto rappresentando tutte le riflessioni in corso in Federazione in materia di adempimenti per la ripartenza dei campionati. Le date individuate vedono il via alle competizioni il 26 settembre e la conclusione venerdì 7 maggio in modo da permettere lo svolgimento della fase post season nel rispetto dell’inizio degli Europei. Gli altri criteri stabiliti dall’Assemblea sono di previsione di sosta nel periodo nazionali con un ovvio e conseguente incremento delle gare infrasettimanali, le cui date saranno comunicate in un secondo momento.

