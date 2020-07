La Cremonese è salva, Ciofani affonda la Juve Stabia

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli, 27 luglio 2020) - La Cremonese è salva. Una doppietta di Ciofani regala i ragazzi di Bisoli la matematica permanenza in Serie B con una giornata di anticipo. Una partita sofferta per i grigiorossi che hanno saputo incassare gli attacchi della Juve Stabia e sono riusciti a piazzare le due mazzate da ko nei momenti decisivi. Un risultato che inguaia i campani, ora in piena zona retrocessione diretta che potranno evitare solo battendo il Cosenza nell'ultimo atto del campionato.

Finisce 2-1 per la Cremonese: i grigiorossi sono salvi

95' GOL DELLA JUVE STABIA - Colpo di testa di Cisse su angolo, para Ravaglia e tap in vincente di Rossi

- Colpo di testa di Cisse su angolo, para Ravaglia e tap in vincente di 94' clamorosa occasione per il tris: Ciofani dentro per Mogos che spara tra le braccia del portiere

92' gioco fermo per il lancio in campo - da fuori lo stadio - di alcuni fumogeni

90' cinque minuti di recupero

90' cambio Juve Stabia: Melara per Fazio

89' cambio Cremonese: Gaetano per Zortea

88' bella parata di Ravaglia su un destro improvviso di Rossi

85' GOL DELLA CREMONESE - Arini riprende un pallone respinto dalla difesa e calcia al volo, Ciofani - in posizione regolare perché tenuto in gioco da Ciofani- è sulla traiettoria, controlla e con freddezza infila Provedel

82' cambi Juve Stabia: Rossi e Bifulco per Di Mariano e Canotto

80' fase di pressione della Juve Stabia che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio: la Cremonese si difende

79' occasione Juve Stabia: Arini perde palla, Di Mariano prova il destro a giro da buona posizione ma alza troppo la mira

73' cambio Juve Stabia: Cisse per Addae

72' squadre ferme per il cooling break

71' ammonito Addae (Juve Stabia)

71' fase favorevole alla Juve Stabia che schiaccia la Cremonese

69' Cremonese vicina al raddoppio con un colpo di testa di Ravanelli su angolo di Valzania

67' occasione Juve Stabia: Addae, lanciato in area, fa sfilare il pallone prova a incrociare di sinistro, Ravaglia è attento

63' gioco molto spezzettato

60' cambio Cremonese: Mogos per Palombi

58' ammonito Zortea (Cremonese)

51' ancora Cremonese con un tiro di Crescenzi da fuori area parato da Provedel

49' ghiotta occasione per la Cremonese: Gustafson rimette un pallone in area dopo un calcio d'angolo respinto, Arini spizza di testa per Claiton che, forse convinto di essere oltre la linea dei difensori, calcia debolmente di piatto favorendo la presa di Provedel

Secondo tempo

46' cambio Cremonese: Gustafson per Castagnetti

Fine primo tempo

47' due espulsi negli staff dalle panchine: uno per parte

47' Ravaglia, rimasto a terra, dopo lo scontro con Addae, fortunatamente si rialza

46' GOL ANNULLATO ALLA JUVE STABIA - Forte in tap in nella porta vuota, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Addae (rovinato poi addosso a Ravaglia) autore del tocco che aveva liberato l'attaccante

45' due minuti di recupero

45' punizione di Calò che colpisce Bianchetti in barriera

44' ammonito Claiton (Cremonese). Fallo su Mallamo lanciato a rete, rischia il rosso il difensore grigiorosso

41' la Cremonese torna in attacco: tiro di Bianchetti, deviato da un difensore, bloccato da Provedel

36' la più grossa occasione della Juve Stabia: percussione di Forte che arriva al limite dell'area, il pallone sguscia verso sinistra dove Di Mariano si coordina per una splendida conclusione che sfiora il palo lontano a Ravaglia battuto

33' bravo Ciofani in difesa su un calcio d'angolo di Calò: ottima chiusura e sfuma una potenziale palla gol per la Juve Stabia

30' ammonito Castagnetti (Cremonese)

28' squadre ferme per il cooling break

24' ammonito Ciofani (Cremonese)

24' proteste della Juve Stabia: ancora Canotto lanciato in profondità tra due difensori, il giocatore campano va a terra, ma è tutto regolare

20' Juve Stabia in avanti con Canotto fermato in fuorigioco su lancio di Calò

18' sfuma un attacco della Cremonese: Crescenzi controlla in area un pallone non facile, ma non riesce a concludere e nemmeno a servire qualche compagno di squadra meglio appostato

16' la Juve Stabia ha accusato il colpo: la Cremonese non ha corso alcun rischio dopo aver sbloccato il risultato

9' GOL DELLA CREMONESE - Calcio d'angolo di Castagnetti tagliato sul primo palo, stacco di Ciofani che devia di testa alle spalle d Provedel

7' fase di pressione della Juve Stabia con due angoli consecutivi

5' un avvio di gara molto equilibrato

Fischio d'inizio

FORMAZIONI - La Cremonese si schiera con il 4-5-1 visto nelle ultime uscite, Palombi torna titolare

IL TABELLINO

Juve Stabia (4-3-3): Provedel; Fazio (90' Melara), Allievi, Troest, Ricci; Calò, Addae (73' Cisse), Mallamo; Canotto (82' Bifulco), Di Mariano (82' Rossi), Forte. A disposizione: Russo, Melara, Rossi, Bifulco, Izco, Cisse, Germoni, Mastalli, Vitiello, Mezavilla, Tonucci, Calvano. All. Caserta.

Cremonese (4-5-1): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Claiton, Crescenzi; Zortea (89' Gaetano), Arini, Castagnetti (46' Gustafson), Valzania, Palombi (60' Mogos); Ciofani. A disposizione: Volpe, Scarduzio, De Bono, Bignami, Mogos, Cella, Gaetano, Girelli, Gustafson, Celar, Ceravolo. All. Bisoli.

Arbitro: Abbattista di Molfetta (assistenti: Scatragli di Arezzo e Rossi di Rovigo, quarto uomo Marchetti di Ostia).

Reti: 9' e 85' Ciofani, 95' Rossi.

Note - Ammoniti Ciofani, Castagnetti, Claiton, Zortea e Addae.