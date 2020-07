La Vbc E'più riparte per la nuova stagione

CASALMAGGIORE (14 luglio 2020) - È stato un autentico "all in" quello della Vbc Èpiù Casalmaggiore, questa la nuova denominazione, che nella conferenza stampa del 14 luglio ha soddisfatto ogni aspettativa, annunciando ogni dettaglio relativo alla prossima stagione. Una partenza ritardata che il presidente Boselli ha subito chiarito "chiediamo scusa per questo ritardo ma è inutile nascondersi, abbiamo dovuto ragionare più del solito per capire se c'erano i presupposti per proseguire. La situazione è sotto gli occhi di tutti. Se siamo qua é perché crediamo di avere futuro anche se siamo ancora alla ricerca di un main sponsor. Auspichiamo di tornare presto al PalaRadi, e non è mai stato in dubbio che fosse quella la nostra "casa", magari con la presenza, ovviamente condizionata dei tifosi". Rispetto alle voci circolate circa la mancata sottoscrizione della liberatoria relativa al percepimento del 70% degli ingaggi pattuiti da parte dei tesserati della passata stagione (condizione per l'iscrizione), il presidente ha chiosato. "Si sentono sempre molte voci. Posso dire che c'è una commissione di ammissione ai campionati il cui compito è verificare l'idoneità della documentazione presentata. La situazione, come detto, è difficile per tutti e sono molto tranquillo a riguardo". La squadra si riunirà il 20 luglio a Casalmaggiore con l'obiettivo sul 29 o 30 agosto, data, ancora ipotetica, del primo impegno ufficiale con Firenze, proprio al PalaRadi, per il turno preliminare di Supercoppa Italiana. È toccato a Luciano Toscani presentare staff tecnico e roster a partire da coach Carlo Parisi, del vice, Cristian Piazzese, e del preparatore Giacomo Drusiani. Sul campo confermati gli arrivi delle ex Carli Lloyd ed Imma Sirressi e la permanenza di Federica Stufi. I volti nuovi, alcuni preannunciati, sono quelli di Francesca Bonciani in regia al fianco di Lloyd, Laura Melandri e Michela Carrocchi, giovane classe '99 reduce da un anno a Pinerolo, al centro con Stufi; in opposto, ampiamente annunciato il nome di Rosamaria Montibeller al quale sarà affiancata Tereza Vanzurova, schiacciatrice Ceca ormai veterana dei campionati italiani; la batteria degli schiacciatori ricevitori sarà composta da Laura Partenio, classe '91 capitano di Filottrano la passata stagione, Kara Bajema, statunitense classe' 98 di 188 cm da University of Washington ed Ailama Cese Montalvo, classe 2000 cubana reduce dalla stagione ad Ekaterinburg. Nello spot di libero, oltre all'indimenticata Sirressi, ci sarà ancora Marianna Maggipinto, altra reduce della stagione 2019-2020.

Dopo gli annunci ufficiali, la sorpresa degli arrivi di Laura Melandri e Rosamaria Montibeller che si sono sottoposte alle prime domande.

