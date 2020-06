Cremonese, pari e polemiche: 3-3 con la Salernitana

SALERNO (29 giugno 2020) - Finisce 3-3 e tra le polemiche la sfida tra la Cremonese e la Salernitana. Proteste scatenate dalla concessione di un calcio di rigore (trasformato da Di Tacchio) in favore dei campani al sesto minuto di recupero per un fallo del neo entrato Claiton su Gondo (in posizione di fuorigioco). Tre punti sfumati all'ultimo respiro per la squadra di Bisoli che si era portata sul doppio vantaggio grazie ad una doppietta di Celar. La Salernitana era riuscita a rimontare - Dziczec da dischetto (espulso Arini) e Di Tacchio, ma i grigiorossi - tornati in parità numerica dopo il rosso a Lombardi - avevano di nuovo rimesso la testa avanti all'86' con un'azione straordinaria di Zortea. Nell'interminabile recupero il discusso e decisivo episodio del calcio di rigore.

Finisce 3-3 - I giocatori della Cremonese intorno all'arbitro per protestare

- I giocatori della Cremonese intorno all'arbitro per protestare 98' espulso Bisoli (allenatore della Cremonese) per proteste

96' GOL DELLA SALERNITANA - Di Tacchio implacabile dal dischetto, nulla da fare per Ravaglia

- implacabile dal dischetto, nulla da fare per Ravaglia 94' rigore per la Salernitana: Gondo va giù in area contrastato da Claiton, proteste dei giocatori della Cremonesi per la posizione del giocatore campano che è oltre la linea dei difensori

90' sei minuti di recupero

88' cambio Cremonese: Castagnetti per Celar

88' cambio Cremonese: Claiton per Zortea

87' occasione Salernitana con Cerci che manda fuori di sinistro

86' GOL DELLA CREMONESE - Gran gol di Zortea che va via a Lopez sulla fascia destra con un tunnel entra in area e scaglia un tiro cross violentissimo che sorprende Micai

- Gran gol di che va via a Lopez sulla fascia destra con un tunnel entra in area e scaglia un tiro cross violentissimo che sorprende Micai 81' espulso Lombardi (Salernitana): torna la parità numerica in campo. L'arbitro estrae il cartellino rosso perché si è visto calciare il pallone addosso dal giocatore della Salernitana

(Salernitana): torna la parità numerica in campo. L'arbitro estrae il cartellino rosso perché si è visto calciare il pallone addosso dal giocatore della Salernitana 80' ammonito Akpa Akpro (Salernitana)

79' GOL DELLA SALERNITANA - La Salernitana trova il pareggio con un colpo di testa di Di Tacchio su un lungo lancio dalla trequarti di Lopez. E' la continuazione di un'azione da calcio d'angolo sulla quale Cerci aveva colpito il palo direttamente dalla bandierina

- La Salernitana trova il pareggio con un colpo di testa di su un lungo lancio dalla trequarti di Lopez. E' la continuazione di un'azione da calcio d'angolo sulla quale Cerci aveva colpito il palo direttamente dalla bandierina 77' ammonito Di Tacchio (Salernitana)

76' ammonito Parigini (Cremonese)

76' cambio Salernitana: Akpa Akpro per per Dziczec

76' cambio Salernitana: Cerci per Giannetti

65' ammonito Parigini (Cremonese)

74' cambio Cremonese: Crescenzi per Mogos

74' cambio Cremonese: Parigini per Ciofani

73' GOL DELLA SALERNITANA - Dziczek trasforma il calcio di rigore con un rasoterra preciso sul quale Ravaglia non riesce ad arrivare

- trasforma il calcio di rigore con un rasoterra preciso sul quale Ravaglia non riesce ad arrivare 71' tocco di mano di Arini in area su un tiro di Di Tacchio dopo una buona azione di Jallow: rigore per la Salernitana, il giocatore rimedia il secondo giallo e viene espulso, Cremonese in dieci

in area su un tiro di Di Tacchio dopo una buona azione di Jallow: rigore per la Salernitana, il giocatore rimedia il secondo giallo e viene espulso, Cremonese in dieci 70' occasione Salernitana, Lombardi calcia forte e Ravagli devia in angolo

67' GOL DELLA CREMONESE - E' di Celar il raddoppio della Cremonese. L'azione parte da un calcio d'angolo a favore della Salernitana ed è frutto di un micidiale contropiede. Ravaglia smanaccia per allontanare il pallone calciato dalla bandierina, la sfera viene fatta viaggiare per Celar che punta la porta tirando addosso tre giocatori. Mogos, che ha seguito l'azione, si fionda in area sul pallone vagante dopo un contrasto e si vede respingere il tiro da Micai, Celar è ancora lì e mette dentro

- E' di il raddoppio della Cremonese. L'azione parte da un calcio d'angolo a favore della Salernitana ed è frutto di un micidiale contropiede. Ravaglia smanaccia per allontanare il pallone calciato dalla bandierina, la sfera viene fatta viaggiare per Celar che punta la porta tirando addosso tre giocatori. Mogos, che ha seguito l'azione, si fionda in area sul pallone vagante dopo un contrasto e si vede respingere il tiro da Micai, Celar è ancora lì e mette dentro 66' occasione per la Salernitana, bravo Arini a chiudere in angolo su Jallow

63' ammonito Lopez (Salernitana)

62' cambio Salernitana Gondo per Djuric

62' cambio Salernitana: Jallow per Maistro

58' occasione per la Cremonese con un tiro di Mogos - bravo a ritrovare la coordinazione dopo che sembrava avere perso palla - deviato. Dalla bandierina colpo di testa di Ciofani sul fondo

55' Maistro va già in area, la Salernitana reclama per un rigore ma l'arbitro lascia correre

54' gran salvataggio di Ravanelli che anticipa Djuric deviando in angolo. L'azione d'attacco della Salernitana prosegue dalla bandierina con un tiro alto di Di Tacchio

52' ammonito Arini (Cremonese)

50' clamorosa palla gol per la Cremonese: punizione da sinistra calciata ancora da Gustafson, Terranova fa da sponda al centro dove Ravanelli, liberissimo, non riesce ad appoggiare in rete in spaccata

47' subito una grande occasione per la Cremonese: gran colpo di testa di Celar su punizione di Gustafson, Micai si allunga fino all'angolino e devia in corner

Secondo tempo

Fine primo tempo

45' due minuti di recupero

44' colpo di testa di Mogos che anticipa Lopez: la Cremonese reclama invano un calcio d'angolo

43' finale di tempo in sofferenza per la Cremonese, la difesa arcigna e attenta dei grigiorossi regge bene

40' prima vera conclusione della Salernitana: bravo Ravaglia su un tiro da fuori area di Dziczek

38' possesso palla della Salernitana, la Cremonese non riesce a ripartire ma non sta rischiando nulla

30' la Salernitana ci prova, ma manca di precisione e la Cremonese - a tratti costretta in difesa - non corre rischi

24' incredibile occasione per la Cremonese: traversone da destra di Bianchetti, Micai ingannato dalla traiettoria e forse dal sole, Celar arriva sul pallone di testa anticipando il portiere ma l'incornata finisce clamorosamente sul fondo

21' buona opportunità per la Salernitana, ma Dziczek calcia male una punizione dal lato corto dell'area favorendo la difesa della Cremonese

16' la Salernitana prova a reagire, ma la Cremonese è in palla

6' GOL DELLA CREMONESE - Celar intercetta a centrocampo un passaggio laterale di Jaroszinski, punta con decisione la porta e trafigge il portiere

- intercetta a centrocampo un passaggio laterale di Jaroszinski, punta con decisione la porta e trafigge il portiere 2' buon avvio della Cremonese: lo schieramento in campo che poteva sembrare un 3-5-2 è però un 4-5-1 in fase di non possesso con Zortea e Bianchetti terzini e Celar largo a sinistra con Mogos dall'altra parte

Fischio d'inizio

LE FORMAZIONI - Bisoli cambia formazione: Ravaglia in porta, difesa composta da Ravanelli, Terranova e Bianchetti; centrocampo formato da Mogos, Valzania, Gustafson, Arini e Zortea; in attacco Celar e Ciofani. Bisoli ha scelto dunque un modulo speculare alla Salernitana che si schiera con Micai, Lopez, Migliorini, Di Tacchio, Karo, Maistro, Jaroszinski, Lombardi, Dziczek, Giannetti e Djuric.

IL TABELLINO

Salernitana (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Dziczek (76' Akpa Akpro), Di Tacchio, Maistro (62' Jallow), Lopez; Djuric (62' Gondo), Giannetti (76' Cerci). A disposizione: Vannucchi, Billong, Curcio, Cerci, Capezzi, Jallow, Kiyine, Gondo, Ata, Akpa Akpro, Heurtaux. All. Ventura.

Cremonese (4-5-1): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Zortea; Mogos (74' Crescenzi), Valzania, Arini, Gustafson, Celar; Ciofani (74' Parigini). A disposizione: Volpe, Claiton, Crescenzi, Castagnetti, Gaetano, Kingsley, Parigini, Palombi, Ceravolo. All. Bisoli.

Arbitro: Baroni di Firenze (assistenti Di Gioia di Modena e Dei Giudici di Latina, quarto uomo Marini di Trieste).

Rete: 6' e 67' Celar, 73' (rig.) Dziczek, 79' e 96' (rig.)Di Tacchio, 86' Zortea.

Note - 71' espulso Arini per doppia ammonizione; 81' espulso Lombardi. Ammoniti Lopez, Parigini, Di Tacchio.