Cremonese-Benevento: diretta dalle ore 18

CREMONA (21 giugno 2020) - Il lutto al braccio, i fiori a centrocampo, il messaggio per ricordare chi non è più fra noi, la maglietta grigiorossa in edizione unica «Insieme senza dimenticare» nel vuoto dello stadio Zini, quasi che anche l’impianto di via Persico voglia restare in silenzio per le vittime del Covid che a Cremona sono state centinaia. La Cremonese oggi torna a giocare sul campo di casa dopo l’ultimo match perso contro l’Empoli, senza dimenticare quanto accaduto negli ultimi tre mesi e mezzo di blocco forzato. A livello emotivo sarà un avvenimento molto particolare e sentito, ma si tratta pur sempre di una gara di calcio che inevitabilmente porta con sé altre considerazioni di natura più pratica. Pierpaolo Bisoli dopo due successi consecutivi cerca il tris all’esordio sulla panchina che lo ospiterà per altre cinque giornate in questa stagione. Un tris che sarebbe da record e che lancerebbe decisamente la Cremonese verso la salvezza diretta. Dall’altra parte ci sarà la capolista Benevento, curiosa di capire se sarà arrugginita dopo aver interrotto una striscia di quindici gare senza incassare sconfitte e guidata da Pippo Inzaghi che, oltre alla promozione quasi scontata, va alla ricerca di tanti record.

