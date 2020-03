Coronavirus, l'ex grigiorosso Favalli (oggi a Reggio) positivo

SOLAROLO RAINERIO (8 marzo 2020) - Riscontrata positività al Coronavirus per un giocatore della Reggio Audace, squadra di calcio di Reggio Emilia, che milita nel campionato di Serie C. Ad essere colpito, spiega una nota del club emiliano, è il 27enne difensore Alessandro Favalli, figlio dell’ex capitano della Lazio Giuseppe Favalli, che è stato sottoposto ad accertamenti presso l’Ospedale Maggiore di Crema dai quali è risultato che l’atleta «attualmente in buone condizioni di salute è risultato positivo al Covid-19». Il giocatore, che ha militato anche nella Cremonese, è di Solarolo Rainerio.

«La società - conclude la nota - è attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata». Quello di Favalli è il quarto caso di positività al Coronavirus in Serie C, dopo i tre verificatisi alla Pianese, squadra toscana che milita nel girone A.

