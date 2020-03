Coronavirus, calcio dilettanti e giovanile: stop a partite e allenamenti fino al 3 aprile

CREMONA (8 marzo 2020) - Sospensione totale degli allenamenti e delle partite dilettantistiche e giovanili fino al prossimo 3 aprile. Allineandosi al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Regionale Lombardia della Figc ha prolungato lo stop totale dell'attività calcistica in regione. Con misure ancor più restrittive, visto che pure le sedute di allenamento saranno annullate nelle prossime tre settimane. E domani a Roma si riunisce il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti: attesa una decisione, forse definitiva, sull'eventuale prosecuzione o addirittura, nell'ipotesi più drastica, la sospensione definitiva della stagione 2019-2020.

“Ci siamo adeguati da subito, come doveroso, a tutte le disposizioni di legge che si sono succedute dal 23 febbraio ad oggi – ha dichiarato il presidente del CRL Giuseppe Baretti – E così proseguiamo oggi. In questo momento, in cui gli interessi dei cittadini lombardi, e non solo, devono essere rivolti alla tutela della propria e altrui salute, mi permetto di raccomandare a tutti i dirigenti e tesserati di osservare scrupolosamente il divieto assoluto di disputare partite, anche amichevoli, e allenamenti. Domani (lunedì 9 marzo) prenderò parte, anche se a distanza, al consiglio direttivo nazionale della Lega Dilettanti per riferire la situazione della Lombardia. Successivamente e in base all’evolversi dell’attuale emergenza valuteremo ogni ulteriore decisione circa l’attività”.

