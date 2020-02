Cremonese - Trapani (diretta alle 15)

CREMONA (16 febbraio 2020) - La Cremonese ospita il Trapani, penultimo in classifica, per una partita fondamentale per la salvezza.

Fischio d'inizio alle 15

LE FORMAZIONI

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Gaetano, Arini, Valzania, Migliore; Palombi, Ciofani. A disposizione: De Bono, Volpe, Claiton, Gustafson, Piccolo, Boultam, Deli, Castagnetti, Crescenzi, Celar, Ceravolo, Parigini. All. Rastelli.

Trapani (3-5-2): Carnesecchi; Fornasier, Strandberg, Pirrello; Kupisz, Coulibaly, Taugourdeau, Luperini, Grillo; Biabiany, Pettinari. A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Pinhas, Pagliarulo, Scognamillo, Aloi, Evacuo, Odjer, Scaglia, Piszczek, Colpani, Dalmonte. All. Castori.

Arbitro: Prontera di Bologna (assistenti Fiore di Barletta e Capone di Palermo, quarto uomo Pascarella di Nocera Inferiore).