E'Più Pomì Casalmaggiore - Banca Valsabbina Millenium Brescia (diretta alle 17)

CREMONA (16 febbraio 2020) - Il trittico della ÈPiù Pomì Casalmaggiore si conclude oggi pomeriggio alle 17 al PalaRadi dove la Banca Valsabbina Millenium Brescia testerà lo stato di forma delle ragazze di Marco Gaspari, pronta ad insinuarsi in quella che può essere ben definita crisi di mezza stagione. Dovevano essere tre partite da nove punti per provare a guadagnare posizioni in classifica, ed invece sinora sono arrivati solo due punti, sudatissimi, contro Filottrano.

