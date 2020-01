Entella-Cremonese: diretta ore 15, stadio comunale di Chiavari

CREMONA (25 gennaio 2020) - Oggi a Chiavari la Cremonese cerca l’ispirazione per risollevarsi contro la formazione di Boscaglia - l'Entella - che all’andata si impose allo Zini per 1 a 0. È passata una vita da allora e per i grigiorossi è sempre stata durissima, come tutti hanno ben presente. Data la posizione in classifica, c’è poco da girarci attorno, bisogna solo sperare che Ravaglia e compagni sappiano almeno approfittare delle tante assenze che affliggono i liguri. L'ultimo gol della Cremonese a Chiavari è stato realizzato da Paulinho tre stagioni fa. Rastelli, reduce dal piccolo pareggio col Venezia, alla vigilia sembra intenzionato a riaffidarsi al suo 3-5-2 (o 5-3-2). Sembra, nel senso che prima o poi ci si aspetta un cambio anche a livello tattico, se le cose non prendessero la piega giusta.

