Bastoni, primo gol con la maglia dell'Inter

LECCE (19 gennaio 2020) - Il primo gol con la maglia dell'Inter non basta a regalare i tre punti ai nerazzurri impegnati nella corsa scudetto contro la Juventus. Resta una giornata da ricordare per il difensore di Piadena Alessandro Bastoni, subentrato a Godin nella ripresa della partita con il Lecce e subito in gol con un bel colpo di testa su cross di Biraghi. Lo stesso Bastoni, però, si fa anticipare da Mancosu per il pareggio dei salentini.

Bastoni, lo scorso anno, era già andato in gol mentre indossava la maglia del Parma (24 presenze), mentre non aveva mai segnato le sette volte in cui era sceso in campo con l'Atalanta facendo il suo esordio a 17 anni in Coppa Italia.

