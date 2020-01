Cremonese - Venezia 0-0

90' sei minuti di recupero

85' contropiede della Cremonese con Zortea che galoppa sulla destra, rientra e va al tiro invece di servire valzania libero sul palo lontano. Palla facile per Lezzerini

84' cambio Venezia: Zigoni per Montalto

82' il Venezia sfiora il vantaggio con un diagonale in area di Aramu che attraversa tutta la porta

75' cambio Cremonese: Piccolo per Palombi

74' cambio Venezia: Monachello per Caligara

70' grandissima occasione della Cremonese: spaccata di Valzania su cross di Zortea e Lezzerini si supera deviando in angolo

69' cambio Cremonese: Volpe per Ravaglia

68' Ravaglia non ce la fa, dovrà lasciare il campo

61' problemi anche per Ravaglia (Cremonese) dopo uno scontro con il compagno Ravanelli, il portiere medicato a bordo campo. Gioco fermo

60' dalla punizione fischiata per il fallo di Claiton dal limite destro dell'area, grande occasione per il Venezia: Montalto va al tiro, il pallone teso attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a deviare e uscendo di pochissimo

58' espulso Claiton (Cremonese) per doppia ammonizione

56' Maleh e Claiton restano a terra dopo il contrasto: il giocatore del Venezia non riesce a proseguire

55' ammonito Maleh (Venezia)

52' non si placano le proteste: espulso dalla panchina del Venezia il direttore sportivo Lupo

51' l'azione prosegue: proteste del Venezia dopo che Fiordilino finisce a terra in area in seguito a un contrasto con Gustafson. Il giocatore del Venezia viene ammonito per simulazione. Restano dubbi sull'intervento dello svedese

51' Ravaglia salva la Cremonese con una grande parata su un bel diagonale di Montalto

46' Venezia subito molto pericoloso: cross di Lakicevic, l'ex Montalto gira di testa e il pallone esce sotto gli occhi di un vigile Ravaglia

Secondo tempo

Fine primo tempo La Cremonese esce dal campo mentre i tifosi intonano un coro per incitare i giocatori a tirare fuori gli attributi

45' ottima opportunità per il Venezia: punizione da sinistra di Aramu, Casale si ritrova la palla tra i piedi da pochi metri e non riesce a trovare la battuta vincente grazie all'opposizione di Ravanelli

38' cambio Cremonese: Ciofani per Ceravolo

38' Ceravolo non ce la fa, guai muscolari: è pronto Ciofani

37' problemi per Ceravolo che resta a terra

36' è calato il ritmo negli ultimi 10 minuti

29' ammonito Claiton (Cremonese)

23' Cremonese vicina al gol con un destro secco dal limite di Valzania che esce di pochissimo

18' altra occasione del Venezia con un tiro di Fiordilino bloccato da Ravaglia

16' Cremonese in attacco con un colpo di testa debole di Migliore, su cross di Arini, che si spegne sul fondo

14' prima, grossa, occasione per il Venezia con Claiton che salva su Ceccaroni per due volte

8' Cremonese in pressione, Zortea incontenibile sulla destra

5' altra bella azione di Zortea sulla fascia destra, cross per Ceravolo che viene anticipato

2' subito Cremonese pericolosa. Zortea mette in mezzo per Palombi che si vede sbarrare la strada da Lezzerini. Gran partenza per l'undici di Rastelli che dopo soli 20 secondi aveva già conquistato un calcio d'angolo

Fischio d'inizio

NUOVO ACQUISTO - Gianluca Gaetano in tribuna. Il nuovo acquisto del Napoli ha già raggiunto Cremona. La prossima settimana sosterrà il primo allenamento agli ordini di Rastelli

IL TABELLINO

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Bianchetti, Claiton, Ravanelli; Zortea, Arini, Gustafson, Valzania, Migliore; Palombi (75' Piccolo), Ceravolo (38' Ciofani). A disposizione: De Bono, Volpe, Renzetti, Caracciolo, Boultam, Deli, Castagnetti, Cella, Piccolo, Ciofani. All. Rastelli.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Casale, Ceccaroni; Caligara (74' Monachello), Fiordilino, Maleh (57' Suciu); Aramu; Capello, Montalto (84' Zigoni). A disposizione: Oliveira, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Suciu, Senesi, Molinaro, Zigoni, Monachello, Di Mariano, Cremonesi, Lollo. All. Dionisi.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila (assistenti Margani di Latina e Mokthar di Lecco; quarto uomo Amabile di Vicenza).

Note - al 52' espulso per proteste dalla panchina del Venezia il direttore sportivo Lupo; al 58' espulso Claiton per doppia ammonizione. Ammonito Claiton, Fiordilino, Maleh.