Cremonese, la panchina traballa: ma si va avanti con Baroni

CREMONA (30 dicembre 2019) - Fine anno complicato in casa grigiorossa dopo la sconfitta di ieri con il Pordenone: quartultimo posto in classifica, piena zona playout, 13 gol realizzati - peggior attacco insieme al Livorno, ultimissimo, otto gare senza segnare - e 20 incassati. Tema del giorno, tanto per cambiare, l’allenatore: che fa Baroni? È stata una giornata intensa, specie sul web, con voci e ipotesi di ogni genere. Notizie ufficiali non ci sono ancora. Quelle ufficiose però sono molto importanti: non ci sono ribaltoni in vista. Traduzione: la società non sta pensando ad un cambio in panchina, la ripresa degli allenamenti dopo l’Epifania vedrà ancora Baroni al suo posto. Il mister di Firenze guiderà la squadra in Coppa Italia e anche alla ripresa del campionato. È quanto trapela, sia pur come indiscrezione, dalla società.

