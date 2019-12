Cremo, un pareggio deludente

CREMONA (26 dicembre 2019) - L'obiettivo erano i tre punti ma la Cremonese contro la Juve Stabia ha conquistato solo un pareggio che non incide più di tanto in una classifica che avrebbe bisogno di punti. Alla fine dell'incontro il pubblico grigiorosso ha fischiato la squadra. La partita è iniziata subito in salita con la Juve Stabia in vantaggio dopo due minuti con un gol di Forte. Il pareggio della Cremonese è arrivato all'8' grazie a un bel colpo di testa di Ceravolo ma poi la squadra di Baroni è stata troppo imprecisa sotto porta e non ha concretizzato almeno tre occasioni per portarsi in vantaggio. Nella ripresa la supremazia della Cremonese è stata abbastanza netta ma sotto porta c'è stata poca concretezza. Adesso la testa è a domenica: la Cremonese a Udine affronta il Pordenone che viaggia in alta classifica ma che oggi ha perso 4-0 con la Salernitana.

LA PARTITA IN DIRETTA

Finisce qui Cremonese-Juve Stabia 1 - 1

90' L'arbitro concede 4 minuti di recupero

87' Fuori Ceravolo e dentro Soddimo

81' Ammonito Valzania

80' Fuori Piccolo dentro Deli

79' Palombi riesce a crearsi da solo un'occasione da gol. L'attaccante si accentra dalla destra ma calcia male

76' Cresce anche la Juve Stabia:questa volta Canotto crea pericoli in area di rigore della Cremo

75' Errore imperdonabile di Migliore che di testa calibra male il passaggio all'indietro. Bifulco stava per portare in vantaggio la Juve Stabia: ottima uscita di Agazzi

70' Ceravolo si divora il gol del vantaggio. L'attaccante grigiorosso davanti a Russo tira addosso al portiere

68' Cambio nella Cremonese: fuori Caracciolo dentro Ciofani.

60' Punizione per la Cremonese battuta da Piccolo che trova la deviazione di Claiton Dos Santos, gran parata di Russo, altra parata decisiva del portiere della Juve Stabia

58' Occasione Cremonese. Migliore dalla sinistra entra in area con un sombrero e prova a sorprendere Russo con un tiro al volo.

55' Primi 10 minuti del secondo tempo dominati dai grigiorossi. Squadra di Caserta in netta difficoltà

53' Clamorosa occasione per la Cremo. Caracciolo recupera il pallone sulla ripartenza della Juve Stabia e serve dal fondo Gustafson che dal limite dell'area apre il piatto ma trova una gran parata di Russo

51' Ancora Palombi sulla sinistra mette un bel cross su cui arriva l'anticipo di Ricci in corner

48 'Corner per la Cremonese: spizzata di testa di Ceravolo, palla che attraversa tutta l'area piccola fino ad essere allontanata dalla difesa della Juve Stabia

47' Cremonese che sembra iniziare leggermente meglio questo secondo tempo rispetto alla Juve Stabia.

Palombi sulla sinistra mette un cross teso per Ceravolo che viene anticipato da Troest

45' Al via il secondo tempo

Fine del primo tempo: squadre negli spogliatoi sull'1-1 dopo un primo tempo che nella prima parte ha visto i fuochi d'artificio e poi, nella seconda metà, ritmi più bassi

45' Due minuti di recupero. La Cremonese chiude in avanti il primo tempo

43' Juve Stabia pericolosa con una manovra molto articolata che ha portato alla conclusione Germoni. Palla sopra la traversa

31' Azione insistita della Cremonese prima a destra con Piccolo e poi a sinistra con Migliore che non riesce a concludere a rete

28' I ritmi si sono abbassati, adesso la Juve Stabia cerca il possesso palla nell'intenzione di congelare la partita

26' Agazzi dolorante a terra per un problema alla spalla sinistra: in campo i sanitari della Cremonese. Per ora il portiere grigiorosso resta in campo

24' Agazzi anticipa a terra Canotto bravo a controllare un lancio della difesa

18' Incredibile occasione per la Cremonese: Zortea a destra mette un gran cross, Migliore colpisce di testa e Russo fa un miracolo. Sulla ribattuta del portiere Ceravolo si divora un gol praticamente fatto

17' Grande azione della Juve Stabia: sulla sinistra Ricci, dopo aver saltato un paio di uomini, conclude a rete e scheggia il palo alla destra di Agazzi

15' Bella occasione per la Cremonese: azione sulla sinistra di Migliore che mette in mezzo per Palombi che di testa piazza a lato da posizione interessante

14' La Cremonese fa la partita ma la Juve Stabia è pronta a scattare in contropiede, soprattutto sulla destra sfruttando la corsa di Canotto

11' Punizione di Calò a tre metri dal palo della porta di Agazzi

9' La Cremonese, galvanizzata per il pareggio raggiunto, insiste: conclusione di Palombi ribattuta e tiro di Valzania a lato

8' GOL della CREMONESE. Pareggio dei grigiorossi con Ceravolo. Splendido cross di Piccolo dalla destra e Ceravolo di testa gira benissimo sul palo lontano. Nulla da fare per Russo

6' Ritmi altissimi e gioco duro. Partita molto tesa

3' Ammonito Addae per un brutto fallo su Gustafson

2' GOL della JUVE STABIA. Rete di Forte bravo a concretizzare una bella volata sulla destra di Canotto: palla al centro e Forte si libera del difensore e di sinistro incrocia sotto la traversa.

1' Gara iniziata: dopo 10 secondi ammonito Rossi per fallo su Caracciolo

Tutto pronto allo stadio Giovanni Zini per il match Cremonese-Juve Stabia. Giornata luminosa, temperatura di 9 gradi, terreno in buone condizioni

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-4-2-1): Agazzi; Caracciolo, Claiton, Ravanelli; Zortea, Valzania, Gustafson, Migliore; Piccolo, Palombi; Ceravolo.

A disp.: Ravaglia, Volpe, Bianchetti, Terranova, Renzetti, Deli, Arini, Castagnetti, Soddimo, Ciofani.

All.: Marco Baroni

JUVE STABIA (4-3-1-2): Russo; Vitiello, Troest, Fazio, Ricci; Germoni, Calò, Addae; Canotto; Forte, Rossi.

A disp.: Branduani, Lia, Boateng, Melara, Di Gennaro, Bifulco, Izco, Todisco, Cissé, Del Sole, Mallamo, Buchel.

All.: Fabio Caserta

ARBITRO: Signor Ivan Robilotta

