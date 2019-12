Novara - èpiù Pomì Casalmaggiore diretta ore 20.30

CASALMAGGIORE (21 dicembre 2019) - L’atmosfera natalizia lascia spazio per una sera al profumo della pallavolo che conta, ai brividi di una partita che pur non mettendo in palio un trofeo può segnare un crocevia fondamentale nella lotta che conduce al terzo posto. Il ventitreesimo atto della sfida tra Novara e Casalmaggiore va in scena stasera al PalaIgor, teatro di un big match al quale le rosa arrivano da terze in classifica e con due punti in più di una Novara attardata di due punti e di una posizione. Uscire dal palazzetto che fu teatro dello scudetto 2015 con almeno un punto in tasca lascerebbe a Casalmaggiore l’opportunità di certificare il terzo posto al termine del girone d’andata vincendo da tre punti con Caserta il 26 al PalaRadi.