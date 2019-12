Cremonese-Perugia: diretta ore 15

CREMONA (15 dicembre 2019) - Non c’è bisogno di tante parole per spiegare quanto sia importante la partita di oggi: allo Zini arriva il Perugia trascinato dal bomber Iemmello, la Cremonese naviga in zona playout, a dispetto della rosa allestita in estate. I punti valgono almeno il doppio e da qui alla fine del girone di andata sarà sempre così. Con che formazione scenderanno in campo i grigiorossi? Manca Mogos e Baroni ha dichiarato che Zortea ha il 90 per cento di probabilità di prenderne il posto. Terranova ha avuto un po’ di febbre, ma dovrebbe farcela. Lo stesso vale per Gustafson e, forse, anche per Piccolo. Il quale a Verona col Chievo è tornato in campo e ha dato l’impressione di essere subito brillante. Che sia un rischio schierarlo dall’inizio è evidente. Ma il tempo degli indugi è finito da un pezzo e, allora, se non ora, quando? E poi c’è il problema del gol: perché non provare la soluzione Piccolo dall’inizio e vedere se cambia qualcosa? È un’idea che Baroni starà senz’altro soppesando.

