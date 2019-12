Busto Arsizio - E'Più Pomì Casalmaggiore diretta ore 17

CASALMAGGIORE (8 dicembre 2019) - Si respira aria di big match in casa ÈPiù Pomì Casalmaggiore perché l’impegno di oggi pomeriggio a Busto Arsizio è di quelli che contano poco nel lungo periodo ma che nel breve possono valere molto sia a livello di classifica, riportando le rosa al secondo posto dopo tre anni, sia a livello emotivo confermando la tenuta della squadra di coach Gaspari contro avversari di livello ed aizzando entusiasmo e consapevolezze costruiti in queste prime giornate. Non chiamiamolo esame di maturità perchè Casalmaggiore ha già dimostrato di essere moderatamente matura, piuttosto è l’esame di ammissione all’Università del volley, un posto riservato a pochi che Bosetti e compagne meritano ma che serve conquistarsi in partite come questa. L’Unet EWork è avversario complicatissimo da affrontare per Casalmaggiore perché, almeno sotto certi aspetti, ne rappresenta la nemesi.