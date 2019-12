Chievo-Cremonese: diretta dalle ore 18

CREMONA (7 dicembre 2019) - Ci saranno 400 tifosi grigiorossi oggi a Verona per seguire la Cremonese nella difficile trasferta contro il Chievo. Una partecipazione che conferma ancora una volta l’attaccamento ai colori grigiorossi, nella buona e nella cattiva sorte e che arriva dopo un periodo di contestazione aperta, ma mai di lontananza dalla squadra e dalle sue traversie. Alla Cremonese i tifosi chiedono determinazione, coraggio, massimo impegno ed è ciò che esattamente si aspetta dal primo giorno anche la società. Che Cremonese manderà in campo mister Baroni? Risposta complicata, soprattutto perché l’ultima volta il tecnico ha mischiato le carte. Non è andata benissimo per la verità, perché contro il Livorno specie nel primo tempo la Cremonese ha incontrato non poche difficoltà, causa anche alcune scelte discutibili e altre obbligate. Ma la prova in settimana in Coppa Italia, con la relativa qualificazione agli ottavi dove Arini e compagni sfideranno la Lazio all’Olimpico, ha avuto anche il merito di schiarire ulteriormente alcune idee, specie a centrocampo dove sembra imprescindibile un regista di ruolo.

