Cremonese-Livorno: la diretta dalle 15

CREMONA (30 novembre 2019) - Da ieri sera, in virtù del pareggio tra Cosenza e Spezia (1 a 1) la Cremonese tecnicamente è in zona playout. A pari punti con i liguri, una partita in meno, tutto quel che si vuole, ma la classifica dice questo. Si spera sia solo per oggi. Allo Zini arriva il Livorno, che naviga in fondo m alla classifica ed in crisi tecnica, al punto che il presidente Spinelli ha deciso di affiancare a mister Breda (sostenuto dalla squadra) anche l’esperienza di Antonio Filippini. I labronici sono stati in ritiro da metà settimana per preparare al meglio la partita contro la Cremonese e mister Baroni sa perfettamente che in queste occasioni il livello di pericolo si alza inevitabilmente. Lo ha ammesso lo stesso tecnico durante la conferenza stampa al centro Arvedi: se qualcuno pensa che sarà un pomeriggio semplice, allora ha sbagliato tutto. Guai dunque a prendere l’avversario sotto gamba o considerare la partita tra quelle potenzialmente facili.

