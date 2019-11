Derby in bilico, in volata Piadena brucia la Juvi

CREMONA (16 novembre 2019) - Difficile immaginare un derby più emozionante, equilibrato e sorprendente di quello andato in scena questa sera al PalaRadi. Partita scorbutica che ha cambiato padrone almeno cinque volte premiando, alla fine, l’MgKvis Corona Piadena, capace di espugnare la tana della Juvi Ferraroni Cremona all’ultima curva.

Se la copertina è per Alessandro Corno, mvp del match con 31 punti ed anima della rimonta che ha portato gli ospiti dal -16 (44-26) al 55-55 del terzo quarto, le giocate del match portano la firma di Andrea Leone, capace di piazzare il jumper del 75-73 a 47” dalla fine e la tripla da sette metri che ha mandato avanti Piadena ad un possesso dalla fine prima che Bona (21 alla fine per lui) non trovasse la via del ferro e scaricasse su Boccasavia l’ultimo, vano, tentativo juvino.

Primo tempo a singhiozzo con Petrosino che propizia il primo sprint locale (11-4) mentre Corno risponde per gli ospiti per il 16-22 del 13'. La Juvi trova in Bona il riferimento nel momento del bisogno e scrive un parziale infinito (28-4) che la porta al massimo vantaggio (44-26 al 17') prima che Olivieri riduca il gap per il 44-32 dell'intervallo. I blu-arancio prendono possesso dell'inerzia nel terzo quarto approfittando dell'appannamento dei padroni di casa che faticano a trovare la via del canestro mentre Corno non sbaglia una conclusione riaprendo la partita (51-47) e portando l'MgKvis a chiuder in parità alla terza sirena (55-55). Ultimo quarto pazzesco con Corno che trascina avanti gli ospiti (64-69) e Bona che riporta avanti i locali (75-71). Nel finale sono due magie di Leone, jumper e tripla da distanza siderale, a valere la vittoria ospite prima dell'ultimo tiro fallito da Boccasavia.

