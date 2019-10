Benevento-Cremonese: ore 18,50 stadio Vigorito

CREMONA (30 ottobre 2019) - Altra gara vissuta da ex per Marco Baroni che dopo Empoli e Frosinone incontra un’altra big della categoria. Il Benevento è una big di nome e di fatto a differenza dei ciociari allenati da Nesta che sono ancora attesi in zone ben più alte della classifica. Proprio perché Baroni fa i conti con una partenza non semplice, vista la caratura degli avversari, l’ipotesi di provare la Cremonese con un nuovo modulo sembra rinviata alla prossima sosta di campionato, o quanto meno a novembre. Per ora meglio concentrarsi su quello che i grigiorossi sanno già fare onde evitare di creare confusione puntando l'attenzione principalmente sull’aspetto mentale e caratteriale. Così mister Baroni: «In Campania ho vissuto bei momenti, ma il presente è grigiorosso e vogliamo fare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO