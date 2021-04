Casalmaggiore, aiuto del Comune agli over 80enni non ancora vaccinati

CASALMAGGIORE (17 aprile 2021) - Aiuto del Comune nei confronti degli ultraottentenni per le vaccinazioni. "Il Comune di Casalmaggiore - rende noto il sindaco Filippo Bongiovanni - raccoglie tutti i dati delle persone ultra 80enni nate dal 1941 e oltre che abbiano prenotato il vaccino, ma che non sono ancora state contattate da Ats o Asst per la somministrazione a domicilio o anche in struttura o hub. Hanno due possibilità: presentarsi presso il Centro servizi al cittadino di piazza Garibaldi o inviando una email a info@comune.casalmaggiore.cr.it fornendo nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono e se si ha richiesto la somministrazione a domicilio o meno". Il Comune "provvederà a segnalare ad Ats l'urgenza e ad Anci Lombardia, canale dei sindaci con Regione, i numeri complessivi dei richiedenti. Si prega di segnalare il più in fretta possibile ed entro il 23 aprile".

