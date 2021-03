Norme anti-Covid non rispettate, bar chiuso per 5 giorni

CANNETO SULL'OGLIO (29 marzo 2021) - La divisione di polizia amministrativa della Questura di Mantova, nel fine settimana, ha effettuato una serie di controlli ad alcuni esercizi pubblici del territorio provinciale ove erano state segnalate dai sindaci persistenti situazioni di criticità, in particolare sistematiche aggregazioni di avventori vietate dalle normative vigenti in quanto potenzialmente pericolose per la salute dei cittadini.

In questo contesto, nel tardo pomeriggio di sabato, a Canneto sull’Oglio, nel corso di uno di questi servizi, all’ingresso del Bar Sport – che si trova nella piazza centrale del Paese – venivano individuate una decina di persone comodamente sedute ai tavoli posti all’esterno del locale, intenti a mangiare ed a consumare bevande di vario tipo. Al termine delle attività di controllo e di verifica dell’esercizio pubblico, del gestore e di tutti i clienti presenti, gli agenti della Questura – coadiuvati dal personale della polizia locale di Canneto – disponevano la chiusura del bar per 5 giorni, nonché l’emanazione di 10 sanzioni amministrative, ciascuna di 400 euro, nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico e dei 9 clienti sorpresi a violare le disposizioni normative.

