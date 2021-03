Recital pianistico di Antonio Arcari

PIADENA DRIZZONA (28 marzo 2021) - Nuova tappa del Platina International Music Festival, organizzato dal Comune, dall’associazione culturale Colere Anima e dal Rotary Club Cremona con il patrocinio della Provincia di Cremona.

Alle 21 di oggi, domenica 28 marzo, sulla tv comunitaria parrocchiale Telepiadena, visibile in tv sul canale 885 del digitale terrestre e in streaming sul sito telepiadena.it e sulla pagina Facebook dell’emittente, andrà in onda il recital “Giovani promesse” di Antonio Arcari al pianoforte, primo premio assoluto del “Platina International Grand Prize 2019”.

Il musicista, 17 anni, eseguirà brani di Ludwing van Beethoven. Il festival ha la direzione artistica di Roberta Bambace, docente di pianoforte principale al Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova, dopo aver insegnato al Conservatorio "Monteverdi" di Bolzano.

