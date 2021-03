Somministrazioni domiciliari, i Cc consegnano i vaccini

VIADANA (2& marzo 2021) - Severi controlli dei Carabinieri del Comando Compagnia di Viadana, per far rispettare le recenti regole relative ai divieti di movimento per evitare il contagio da Coronavirus, ma anche assistenza e solidarietà. Infatti, nella giornata di ieri, viste le difficoltà a far arrivare i vaccini ai medici di base di Viadana che si sono offerti - in via sperimentale e tra i primi comuni italiani a farlo - a somministrare le dosi “a domicilio”, è stata la stessa Arma che si è fatta carico del servizio: ha prelevato i vaccini all'Ospedale di Mantova - mantenendoli alla temperatura di +2°/+8 mediante una borsa termica - per poi consegnarli nelle mani del dottor Enzo Rosa, referente del gruppo di medici incaricati alla somministrazione casa per casa. Questo coordinamento permetterà di effettuare le vaccinazioni a domicilio a persone con ridotte mobilità e che non riuscirebbero a presentarsi autonomamente presso i punti vaccini.

