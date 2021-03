Si accende il «nuovo» Duomo

CASALMAGGIORE (23 marzo 2021) - Sono in fase conclusiva i lavori per l’installazione della nuova illuminazione a led del duomo di Santo Stefano. Il costo dell’intervento, progettato dall’ingegner Vincenzo Maragni, di Sep Project, e realizzato dalla ditta Polato Impianti Elettrici di Valeggio sul Mincio, è di 55 mila euro e fa seguito alla volontà di don Alberto Franzini che volle il nuovo impianto nel 2002. «È un modo per onorare la sua volontà e la sua memoria», ha ricordato in più occasioni il parroco don Claudio Rubagotti. L’intervento è consistito nella sostituzione di 130 punti luce. La conclusione dell’operazione è prevista per oggi. Per riuscire a sostituire le lampade nei punti più difficili sono intervenuti anche gli addetti della ditta Edilizia Acrobatica di Parma, che si sono calati con le corde per raggiungere gli otto fari interni alla cupola, posti ad un’altezza di 21 metri. Tutto è stato fatto secondo i dettami delle ultime tecnologie, tanto che il sistema di illuminazione può essere regolato tramite uno smartphone. Una prova del nuovo sistema di illuminazione, che fornisce una nuova atmosfera alle architetture e agli apparati decorativi dell’edificio sacro casalese, è stata effettuata ieri pomeriggio.

