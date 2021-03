Diciotto appartamenti: rivive l’antica cascina

TORRE DE' PICENARDI (17 marzo 2021) - È destinato a rifiorire un angolo di San Lorenzo de’ Picenardi abbandonato da decenni e collocato nella frazione di Torre all’incrocio tra via Verdi e via Martini. La giunta ha infatti approvato un piano di recupero denominato «La corte del Castello» relativo ai lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del compendio edilizio rurale al fine di realizzare 18 appartamenti da parte di Pietro Foresti, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Valle srl., con sede a Lonato del Garda. L’edifico rurale sorge davanti al lato nord del parco del Castello di San Lorenzo Picenardi. La proprietà, nell’ambito di una riqualificazione ai fini abitativi, intende proporre mediante il preventivo piano di recupero una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione del compendio edilizio rurale per realizzare 18 unità di superficie contenuta e quindi più facilmente collocabili sul mercato.

