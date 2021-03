Il saluto del vescovo: «Ora al lavoro sulle famiglie»

VIADANA (14 marzo 2021) - «In questi giorni ci siamo anche divertiti, sono stato proprio bene fra di voi». Il vescovo Antonio Napolioni ha concluso con la messa solenne nella chiesa di Castello la tre giorni della visita pastorale. Una miriade di appuntamenti, incontri (anche online) da venerdì a oggi che il presule ha affrontato senza risparmiarsi in ogni circostanza. «Ha messo tutti a proprio agio e questo ha aiutato il confronto», diceva un fedele al termine della celebrazione. L’omelia è stata incentrata sul ruolo della famiglia. «Dobbiamo cercare di rinascere lavorando — ha affermato Napolioni — con le diverse strutture per formare una comunità autentica. E questa è costituita dalle famiglie, anche quelle sgangherate e nel disagio che noi non dobbiamo giudicare». Attesa per la lettera con le raccomandazioni.

