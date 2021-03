Visita a sorpresa di Sgarbi a Sabbioneta

SABBIONETA (1 marzo 2021) - Visita a sorpresa, nel pomeriggio di ieri, del critico d'arte e deputato Vittorio Sgarbi a Sabbioneta. Ad accoglierlo il sindaco Marco Pasquali che ha accompagnato Sgarbi tra musei e monumenti della città, chiusi al pubblico per i decreti in vigore. Per Sgarbi - che si è poi recato anche a Pomponesco - è un ritorno, visto che già in passato era stato a Sabbioneta più volte.

