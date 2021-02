Una nuova vita per la santella ora restaurata

CASALMAGGIORE (26 febbraio 2021) - Aveva bisogno di un restauro la santella dedicata a Sant’Antonio Abate di Cappella di Casalmaggiore. Così un gruppo di volontari ha unito le forze e ha concluso l’opera di restauro nei giorni scorsi.

Era dal 1987 che non veniva «toccata» e grazie a un gruppo di volontari, adesso la santella ha riacquistato nuova vita e splendore. Una santella come ce ne sono tante nel territorio — questa si trova in piena campagna, all’incrocio di tre strade basse che portano a Cappella, Camminata e Rivarolo del Re — ma con un pregio: il bassorilievo che rappresenta Sant’Antonio Abate — protettore degli animali domestici — è stato eseguito, proprio nel 1987, da Ambrogio Ghezzi, «l’ultimo degli scalpellini» della zona, ovvero una calibrata fusione tra l’essere artista e l’essere artigiana.

