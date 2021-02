Unet E-Work Busto Arsizio - Èpiù Casalmaggiore (diretta ore 17)

CASALMAGGIORE (9 febbraio 2021) - Si respira l’atmosfera del primo dentro o fuori stagionale alla E-Work Arena di Busto Arsizio dove nel tardo pomeriggio di oggi (ore 17) andrà in scena lo spareggio per entrare nel tabellone dei quarti di finale di coppa Italia tra le padrone di casa e la Èpiù Casalmaggiore. Lascito di una stagione surreale e di un calendario sconvolto dalle positività al Covid, il match di oggi è l’ultimo del girone d’andata ancora da disputare e per questo decisivo per stilare la classifica utile per comporre la griglia della coppa Italia che vedrà i quarti di finale in gara secca il 10 marzo e la final four nel weekend successivo all’Rds Stadium di Rimini.

