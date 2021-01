L’appello: 'Cibo e vestiti per la San Vincenzo'

CASALMAGGIORE (5 gennaio 2021) - Appello del locale circolo Acli per aiutare la San Vincenzo de’ Paoli che da anni distribuisce settimanalmente, presso i locali della parrocchia di Santo Stefano e San Leonardo cibo a lunga scadenza e vestiti per adulti e bambini, per aiutare più di 150 famiglie che vivono a ristrettezze economiche. L’invito a tutti è a dare una mano perché i magazzini della San Vincenzo vengano riempiti di abiti e alimenti. Cosa che è già avvenuta nei giorni scorsi. La decisione nasce in seguito ad un cambiamento di programma deciso dal circolo: «Non potendo organizzare l’annuale pranzo del 26 dicembre con i nostri amici ospiti — ha spiegato il presidente Francesco Caffelli — abbiamo pensato di convogliare le nostre forze nella collaborazione con una realtà che esiste da tempo presso la parrocchia cittadina e che dà una mano a tante famiglie in difficoltà, la San Vincenzo de' Paoli».

